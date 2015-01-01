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मिशन एडमिशन:कलायत महिला कॉलेज में वाणिज्य संकाय में 80 सीटों पर सिर्फ 15 छात्राओं ने ही लिया दाखिला

कलायत4 घंटे पहले
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श्री कपिल मुनि सरकारी महिला कॉलेज में दूसरी ओपन काउंसिलिंग से प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अंतिम दिन तक कॉलेज में वणिज्य संकाय में दाखिलों के लिए स्टाफ छात्राओं के आने का इंतजार करता रहा। संकाय में 80 सीटों पर सिर्फ 15 छात्राओं ने ही दाखिला लिया है और 65 सीटें खाली पड़ी हैं। वहीं कला संकाय में 320 सीटों पर 258 छात्राओं ने ही दाखिला लिया है। कॉलेज में अब भी 62 सीटें खाली हैं।

प्रधानाचार्य राजेश कुमार सैनी व नोडल अधिकारी प्राध्यापक सुरेश कुमार ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार ओपन काउंसिलिंग के लिए व्यक्तिगत तौर पर कॉलेज में हाजिर होना था और निर्धारित समयावधि पर फीस जमा करवानी थी। खाली सीटों पर देर सायं तक दाखिला प्रक्रिया भी चल रही थी। हालांकि अब भी सीटें खाली रहेंगी। सैनी ने बताया कि इस बार कला संकाय में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक छात्राएं प्रवेश ले रही हैं। गत वर्ष इस संकाय में 258 छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया गया गया था, वहीं इस बार यह संख्या ज्यादा होने का अनुमान है।

फीस जमा करवाने में हुई परेशानी

पोर्टल के सही तरीके से कार्य नहीं करने पर छात्राओं को फीस जमा करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बीए व बीकॉम प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है वहीं द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राओं को प्रवेश लेने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करवाने की तारीख भी निर्धारित की गई है। छात्राओं को बताया जा रहा है कि यदि किसी छात्रा की डबल फीस किन्हीं कारणों के चलते जमा भी हो तो वह उन्हें वापस मिल जाएगी। पोर्टल में आ रही तकनीकी कमी को ध्यान में रखते छात्राओं ने फीस जमा करवाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है।

नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए 15 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

गांव तितरम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतू विद्यार्थी 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य मुहर सिंह ने बताया कि छठी कक्षा में प्रवेश के लिए सभी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सत्र 2020-21 में पांचवीं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म एक मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यार्थी के लिए आवश्यक है कि उसने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5 के शिक्षा सत्रों में पूरे सत्र अध्ययन किया हो और वह उनमें उत्तीर्ण हो। आवेदन पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम के कार्यालय के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी एवं सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से सभी कार्य दिवसों में मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आवेदन पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं।

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