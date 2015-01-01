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मिशन एडमिशन:काॅलेजों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन जमा करवाने को फिर खुला पोर्टल

कलायत3 घंटे पहले
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प्रदेशभर के काॅलेजों में रिक्त सीटों पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने आवेदन करने का एक और अवसर दिया है जिसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल खोला जा रहा है ताकि बच्चे प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके। नोडल अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया ओपन काऊंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात भी कुछ काॅलेजों में सीटें रिक्त पड़ी हैं।

रिक्त सीटों को ध्यान में रखते तथा जो छात्र पूर्व में किन्हीं कारणों के चलते आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उन्हें अवसर प्रदान करते ही एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि कलायत के श्री कपिल मुनि राजकीय महिला महाविद्यालय में अभी भी सीटें रिक्त पड़ी हैं जिसके चलते जो छात्राएं प्रवेश लेना चाहती हैं, वे आवेदन कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य जहां 13 नवंबर तक किया जाना है वहीं इस दौरान आवेदन करने वाली छात्राओं को ओपन काऊंसिलिंग द्वारा 14 नवम्बर को काॅलेज में मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश उन्हीं छात्राओं का मान्य होगा जो उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन फीस जमा करवा देगी।

द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राएं अब 10 नवंबर तक जमा करवा सकती हैं फीस

नोडल अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि अब छात्राएं द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने के लिए 10 नवंबर तक फीस जमा करवा सकती है। फीस ऑनलाइन ही जमा करवाई जानी है। कहा कि अब तक जिन छात्राओं ने फीस जमा नहीं करवा वे इस निर्धारित अवधि में फीस अवश्य जमा करवा दें ताकि उनका काॅलेज में प्रवेश सुनिश्चित हो जाए।

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