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नाराजगी:दो माह से कृषि भूमि की नहीं हो रही रजिस्ट्रियां, लोगों ने जताया रोष

कलायत2 दिन पहले
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  • नपा कार्यालय से नहीं बन रही आईडी, लोग बोले- समस्या के समाधान के लिए एफसीआर को करेंगे शिकायत

कृषि भूमि को नगरपालिका एरिया में दिखाए जाने के कारण प्रॉपर्टी आईडी न बनने से कलायत के कृषि क्षेत्र की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लंबे समय से आईडी बनवाने के लिए उपभोक्ता नगरपालिका कार्यालय और तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लगातार परेशानी झेल रहे कलायत के लोगों ने फाइनेंस कमिश्नर हरियाणा ऑफिस में शिकायत करने का निर्णय लिया है।

कस्बा निवासी मेहर भट्ट, रामेश्वर, धीरेंद्र, मनजीत, राजेश, योगेंद्र सिंह, विनोद व दूसरे लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा नगरपालिका एरिया में रजिस्ट्री करवाने के लिए लोकल अर्बन बॉडी द्वारा 5 कनाल से कम जमीन की प्रॉपर्टी आईडी जारी की जाएगी लेकिन पोर्टल पर कलायत की सभी भूमि को नगरपालिका एरिया में दर्शाया गया है।

इसके कारण कृषि भूमि की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही है और लगातार उपभोक्ता तहसील कार्यालय और नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो वे सोमवार को को फाइनेंस कमिश्नर हरियाणा को इसकी शिकायत करेंगे। नायब तहसीलदार हरदेव ने बताया कि कृषि भूमि की प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उच्च अधिकारियों को मेल भेजा जा चुका है, जल्द ही समाधान हो जाएगा।

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