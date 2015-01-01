पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरूकता:तहसीलदार ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, बोले- हल्के में न लें कोरोना को

कलायत2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कलायत तहसीलदार एचसीएस डाॅ. अनिल बिढाण ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अनिल बिढाण ने कहा कि त्योहारों व ठंड के मौसम में हल्की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। त्योहारों के मौके पर बाजारों और आवासीय इलाकों में लोग ज्यादा संख्या में जुटते हैं और इससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है।

त्योहारों के जोश में कोरोना को न भूलें और एक स्थान पर ज्यादा भीड़ के रूप में जमा न हों। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क का प्रयोग करें। इस मौके पर नायब तहसीलदार हरदेव सिंह, कृष्ण कुमार, वीरेंद्र सिंह, देवी प्रसन्न शर्मा व बबली जुलानीखेड़ा मौजूद रहे।

बढ़ते प्रदूषण स्तर तथा एनजीटी के दिशा निर्देशानुसार जिला में पटाखों की बिक्री व जलाने पर प्रतिबंध : डीसी सुजान सिंह

डीसी सुजान सिंह ने कहा कि जिला में बढ़ते प्रदूषण स्तर और एनजीटी के दिशा निर्देशानुसार आगामी 1 दिसम्बर 2020 तक पटाखे बचने व जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक, एडीसी, सभी संबंधित एसडीएम, सिटी मैजिस्ट्रेट, डीडीपीओ, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सभी डीएसपी, सभी बीडीपीओ, ईओ, सभी सचिव नगरपालिका, सभी एसएचओ, फायर ऑफिसर आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सैक्शन 188 तथा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 / एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें