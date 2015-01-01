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मारपीट:रामगढ़ पांडवा में रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा, पांच महिलाओं समेत 10 घायल

कलायत3 घंटे पहले
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गांव रामगढ़ पांडवा में विवाह समारोह के चलते शनिवार को एक समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष द्वारा दर्जनों लोगों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। हमले में एक परिवार की 5 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। 9 घायलों का कलायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है जबकि घायलों में एक 22 वर्षीय युवक राममेहर जिसकी 10 नवंबर सोमवार को विवाह होना है, की नाजुक हालत को देखते हुए उसे कैथल के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है।

घायलों के परिजन खु‍‍शिया राम, बीरबल, संतरों व दूसरे लोगों ने बताया कि करीब डेढ़ माह पूर्व बच्चों में मामूली झगड़ा हुआ था। झगड़े को लेकर धीरे-धीरे विवाद बढ़ता गया। आरोपी पक्ष द्वारा बार-बार उन्हें धमकियां दी जा रही थी। शादी समारोह को देखते हुए उन्होंने परिवार की सुरक्षा की मांग स्थानीय पुलिस से की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार 10 नवंबर को उनके परिवार में राममेहर की शादी तय कि हुई है। शनिवार को परिवार की महिलाएं नाच-गा रही थी तो उन्हें यह गंवारा नहीं हुआ तो परिवार के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और बीच रास्ते में अपनी शादी के लिए खरीदारी करने जा रहा राममेहर को लाठी-डंडों के साथ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

घायलों का किया जा रहा है उपचार: डाॅ. प्रगति
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉ. प्रगति सिंह ने बताया कि रामगढ़ पांडवा में हुए झगड़े में घायल करीब 10 लोगों को कलायत अस्पताल में लाया गया है जिनका उपचार किया जा रहा है। एक युवक राममेहर जिसकी हालत नाजुक थी उसको प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल कैथल भेजा गया है।

कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में पहले भी झगड़ा हुआ था। जिस परिवार के लोगों पर कुछ लोगों द्वारा शनिवार को हमला किया गया है, उस परिवार के सदस्यों पर पहले मामला दर्ज है। पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयवीर सिंह, थाना प्रभारी, कलायत।

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