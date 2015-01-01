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एक्सिडेंट:खेत में मजदूरी के लिए जा रही महिला की वाहन की चपेट में आने से मौत

कलायत3 घंटे पहले
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  • एक महिला घायल, हाइवे पर क्राॅसिंग न होने के कारण हो रहे हादसे

खेत में मजदूरी करने के लिए जा रही महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल कर हो गई जिसे कैथल के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर सायं गांव खरक पांडवा की कुछ महिलाएं अपने घर से हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाइवे पार कर कुछ महिलाएं खेत में मजदूरी करने के लिए जा रही थी कि रास्ते में तेज गति से आ रहे वाहन ने दो महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया।

सड़क हादसे में खरक पांडवा निवासी करीब 40 वर्षीय महिला सोनिया की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला कोमल गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका के पति सूरजमल ने बताया कि रात्रि करीब 7 बजे सोनिया कुछ महिलाओं के साथ धान झाड़ने के लिए नेशनल हाइवे को पार खेत में जा रही थी। रास्ते में उसे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे सोनिया की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी जयवीर ने बताया कि दुर्घटना में मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वाहन की तलाश की जा रही है।

जल्दी अज्ञात वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेशनल हाइवे की क्रॉसिंग ना होने के कारण कई लोग हो चुके हैं दुर्घटना का शिकार| खरक पांडवा निवासी गंगा दयाल, टेकचंद, हरपाल, जसपाल व जसवीर आदि ग्रामीणों ने बताया कि खरक पांडवा गांव बिल्कुल हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाइवे के पास बसा है। नेशनल हाइवे पर क्रॉसिंग व पुल के न होने के कारण कई बार सड़क हादसों के हो चुके हैं और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। शुक्रवार को मजदूरी करने वाली महिला को इसी लापरवाही का शिकार होना पड़ा है।

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