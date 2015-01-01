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जनता परेशान:बीएसएनएल की संचार सेवा बाधित होने के कारण विभिन्न कार्यालयों में ठप पड़े कार्य

कलायत4 घंटे पहले
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कई दिनों से बीएसएनल की संचार सेवा बाधित होने के कारण कईं कार्यालयों में कामकाज बाधित हो रहा है। इससे एसडीएम कार्यालय भी अछूता नहीं है। बृहस्पतिवार को एसडीएम, बीडीपीओ, अंत्योदय सरल केंद्र व तहसील कार्यालय में बार-बार संचार सेवा बाधित होने के कारण उपमंडल कार्यालय पहुंचे लोगों को कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ा।

कार्यालयों में कार्यरत अधीक्षक सावित्री देवी, अनिल धीमान, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार व अजीत ने बताया कि कई दिनों से बीएसएनएल की सेवाएं बाधित होने के कारण लिंक टूटने से नेट नहीं चल पा रहा है जिसके कारण रोजमर्रा व कोर्ट से संबंधित कार्य भी पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं।

अपने कार्यों को करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे लोगों को कई-कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। संचार सेवाएं बाधित होने बारे में बार-बार सूचना देने के बाद भी अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे हैं और न ही नेट सेवाओं को सुचारु कर रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सीवर के पाइप दबाने से कटे तार

बीएसएनएल कार्यालय में कार्यरत जेई पंकज ने बताया कि कैंची चौक के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा पाइप बिछाए गए थे। इस दौरान बीएसएनल का कोई भी कर्मचारी उनके द्वारा मौके पर नहीं बुलाया गया था।पाइप दबाने के दौरान बीएसएनएल की बिछाई गई कई तार क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण संचार सेवाएं बाधित हुई हैं। शुक्रवार या शनिवार तक लाइन को दुरुस्त कर संचार सेवाएं सुचारू कर दी जाएगी।

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