पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:बाइक की टक्कर से पत्थर पर गिरे दसोरा निवासी संदीप की मौत

खिजराबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना प्रताप नगर के अंतर्गत कोहली वाला स्टोन क्रशर जोन के डोईवाला में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल चल रहे युवक को सामने से टक्कर मार दी। जिससे युवक उछलकर पत्थर पर जा गिरा। घायल काे तुरंत प्रताप नगर अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी अस्पताल भेज दिया गया है। गांव दसोरा निवासी नरेश कुमार ने बताया कि वह ट्रैक्टर-ट्राॅली लेकर बजरी लेने स्टोन क्रशर जोन गया था। डोईवाला के समीप कश्मीर स्टोन क्रशर के पास दोपहर 1 बजे बाइक सवार युवक ने पैदल जा रहे दसोरा निवासी संदीप कुमार को टक्कर मार दी। जिससे संदीप उछलकर पत्थर पर जा गिरा।

नरेश ने बताया कि अंग्रेज सिंह के साथ वह संदीप को लेकर सीएचसी प्रताप नगर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से मालूम चला है कि बाइक चालक कर्ण सिंह नगला रोडान, थाना कुंजपुरा करनाल का रहने वाला है। जो दुर्घटना के बाद बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। शिकायत मिलते ही खिजराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने नरेश कुमार की शिकायत पर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ धारा 279, 304 ए आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें