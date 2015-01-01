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खनन जोन में विवाद:ट्रक मालिकों ने स्टोन क्रशर संचालक पर चढ़ाई कार, फिर हमलावरों को बांधकर पीटा

खिजराबाद4 घंटे पहले
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बेलगढ़ में बने कमरे में बांधकर लेटाया गया युवक।
  • अपने बनाए रास्ते से ट्रक निकलने से रोकने पर स्टोन क्रशर संचालक पर हमला
  • पुलिस ने मौके पर पहुंच शांत कराया विवाद, घायल को अस्पताल पहुंचाया

बेलगढ़ में खनन सामग्री से भरे वाहन को निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में लाठियां चली। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचलना चाहा। इसमें व्यक्ति घायल हो गया। बाद में हमलावर पक्ष के लोगों को बांधकर पीटा गया। काफी देर तक विवाद होता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला शांत हुआ। एक पक्ष के अनुसार बेलगढ़ में भूरा, बबला और मोनू निवासी भीलपुरा के खनन कार्य में ट्रक चलते हैं।

बेलगढ़ में प्रवीन कुमार ने अपने स्टोन क्रशर पर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। जहां से भूरा, बबला और मोनू की गाड़ियां भी निकली। प्रवीन ने मुंशी को गाड़ियां रोकने के लिए भेजा। उसने गाड़ियां निकलने से रोकी तो विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। प्रवीन पर कार चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वहीं घायल प्रवीन को अस्पताल में पहुंचाया। वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है।

उधर, बताया जा रहा है कि भूरा, बबला और मोनू जहां से पहले गाड़ियां निकालते थे, वह रास्ता खनन कर खोद दिया गया। इससे अब वहां से गाड़ियां नहीं निकल रही। इसलिए दूसरे के बनाए रास्ते से रात भर गाड़ियां निकालते रहे। सुबह होने पर विवाद हो गया। रास्ते को लेकर विवाद हुआ है, शिकायत पर केस दर्ज करेंगे| प्रतापनगर थाना प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि सूचना मिली थी कि बेलगढ़ खनन क्षेत्र में दो पक्षों में रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया है। सूचना पाकर वे मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। उन्होंने बताया कि झगड़े में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल की तरफ से जो भी बयान दिए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। किसी की ओर से वीरवार शाम तक शिकायत नहीं दी गई थी।

पहले भी होते रहे हैं यहां पर विवाद
बेलगढ़ में विवाद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बेलगढ़ में खनन को लेकर गोलियां तक चली हैं और अधिकारियों से भी हाथापाई हुई है। खनन को लेकर लड़ाई झगड़ा और जानलेवा हमले में बेलगढ़ हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। बेलगढ़ क्षेत्र पूरे खनन जोन की रीढ़ है। यहां पर खनन कारोबारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी चलती है। दो साल पहले पूर्व मंत्री तक से यहां पर विवाद हुआ था। बेलगढ़ क्षेत्र में राजनीतिक पहुंच और आर्थिक तौर पर संपन्न लोगों ने अपने कारोबार जमाए हुए हैं।

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