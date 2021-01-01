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कोविड-19:1542 की हुई जांच, 3584 की रिपोर्ट का इंतजार, 11 नए कोरोना संक्रमित केस मिले

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • इधर, स्कूली बच्चों को मेडिकल फिटनेस बनवाने को करनी पड़ रही मशक्कत

बुधवार को जिले में 11 नए संक्रमित केस मिले। जबकि पिछले कुछ दिनों से यह संख्या चार या पांच के आसपास थी। उधर छठी से आठवीं तक के स्कूल भी अब खुल गए हैं। स्कूल में बच्चों को अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण देना है, लेकिन बच्चों को इसके लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास भी कोई सर्कुलर नहीं जारी हुआ है।

जिले में बुधवार को 11 नए संक्रमित केस मिले। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में कोविड वायरस से संक्रमितों की संख्या 8863 पर पहुंच गई है। बता दें कि इनमें से अधिकांश केस पिछले साल अगस्त व सितंबर में मिले थे। सितंबर में ही तीन हजार से ज्यादा केस सामने आए थे। सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह के मुताबिक बुधवार को कुरुक्षेत्र से 2 मरीजों को एक ही दिन में ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है।

कुरुक्षेत्र में कोरोना से संक्रमित अब तक 8681 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिले में इस सप्ताह स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग पर पूरा जोर दे रहा है। बुधवार को भी 1542 लोगों की जांच की। इनमें से 22 की जांच रेपिड एंटीजन किट से हुई। अब तक 203759 में से 191312 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। जबकि 3584 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है।

एक्टिव केस 48 - जिले में अब तक 8863 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 8681 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 134 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अब कुरुक्षेत्र में एक्टिव केस भी 48 रह गए हैं । उधर रिकवरी रेट में कुछ गिरावट आई । अब 97.94 प्रतिशत रिकवरी रेट हो गया है । हालांकि पहले यह साढ़े 98 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

अब तक डेढ़ हजार बच्चों के ही बने फिटनेस प्रमाण पत्र

इधर, जिले में नौंवी से 12वीं तक के बच्चों के बाद अब छठी से आठवीं तक के स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूल में बच्चों को अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण देना होगा, लेकिन इसके लिए बच्चों व अभिभावकों को मशक्कत करनी पड़ रही है। दर असल स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई निर्देश या सर्कुलर नहीं मिला है। जो बच्चे मेडिकल बनवाने आ रहे हैं, उनकी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में जांच के बाद चिकित्सक अपने स्तर पर चेक कर फिटनेस दे रहे हैं।

जिले में दस हजार के करीब बच्चे हैं, लेकिन अभी तक करीब डेढ़ हजार बच्चों के ही फिटनेस प्रमाण पत्र बने हैं। सीएमओ डॉ. सुखबीर सिंह के मुताबिक बच्चों को फिटनेस प्रमाण पत्र देने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को कोई निर्देश नहीं हैं। न ही इसे लेकर कोई सर्कुलर जारी हुआ है। वहीं अभिभावक अपने बच्चों का फिटनेस बनवाने के लिए परेशानी झेल रहे हैं।

ज्योतिसर निवासी अनु शर्मा के मुताबिक उनके बच्चे शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में बच्चों से पहले फिटनेस प्रमाण मांगा जा रहा है। लेकिन पीएचसी पर यह सुविधा नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल से बच्चों का चेकअप करवा कर फिटनेस प्रमाण लिया।

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