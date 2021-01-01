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परीक्षा:20 केंद्रों पर 22 हजार आवेदकों ने दी ड्राइंग शिक्षक व फार्मासिस्ट की परीक्षा

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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जिलेभर के 20 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को दो सत्रों में सीटेट के लेवल एक और लेवल दो की परीक्षा आयोजित की गई। लेवल एक की परीक्षा में कुल 8960 आवेदकों में से 7441 परीक्षा देने पहुंचे।

वहीं लेवल दो की परीक्षा में 5800 आवेदकों में से 5000 आवेदक परीक्षा देने पहुंचे। दोनों चरणों में परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। परीक्षा की संयोजिका डीएवी स्कूल प्राचार्या गीतिका जसूजा ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी आवेदकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई।

29 सेंटर पर दो सत्रों में हुई ड्राइंग शिक्षक व फार्मासिस्ट की परीक्षा : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जिलेभर के 29 सेंटर पर सुबह के सत्र में ड्राइंग शिक्षक और दोपहर के सत्र में फार्मासिस्ट पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। दोनों ही परीक्षाओं में 7200-7200 आवेदकों के लिए व्यवस्था की गई थी। 10 हजार से अधिक ने परीक्षा दी।

परीक्षा के नोडल अधिकारी डीआरओ चांदीराम ने बताया कि परीक्षाओं के संचालन के लिए 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे। वहीं सभी सेंटर पर 9-9 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। दोनों परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

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