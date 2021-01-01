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स्वच्छ सर्वेक्षण-2021:स्वच्छ सर्वेक्षण में 27 हजार 994 लोगों ने दर्ज कराई सिटीजन फीडबैक

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • सिटीजन फीडबैक में 10वें स्थान पर रही धर्मनगरी
  • सबसे अधिक स्वच्छ एप के जरिए लोगों ने दी फीडबैक

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 मार्च में प्रस्तावित है। इस बार सिटीजन फीडबैक 31 जनवरी तक ऑनलाइन दर्ज करवानी थी। ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक में थानेसर नगर परिषद की स्थिति ठीकठाक रही है। प्रदेशभर में थानेसर नगर परिषद सिटीजन फीडबैक में 10वें स्थान पर है।

बता दें प्रदेशभर की नगर निगम, नगर पालिकाओं व नगर परिषद को मिलाकर थानेसर की सिटीजन फीडबैक में 10वें स्थान पर रहा है। जिले में 27 हजार 994 लोगों ने स्वच्छता को लेकर ऑनलाइन फीडबैक दर्ज करवाई है। ऑनलाइन फीडबैक दर्ज कराने में सबसे अधिक स्वच्छता एप का शहरवासियों ने प्रयोग किया है। एप के जरिए 27055 लोगों ने फीडबैक दर्ज करवाया है।

वहीं ऑनलाइन टोल फ्री नंबर-1969 पर फीडबैक दर्ज कराने में धर्मनगरी के लोगों ने सबसे कम रुचि ली है। महज छह लोगों ने ही टोल फ्री नंबर के जरिए अपना फीडबैक धर्मनगरी की सफाई को लेकर दी है। जबकि 933 लोगों ने स्वच्छता सर्वेक्षण2021 पोर्टल के जरिए फीडबैक दिया है। नप अधिकारियों की मानें, तो अंतिम दो दिन से इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण सिटीजन फीडबैक भी लोग नहीं दे पाए।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 सिटीजन फीडबैक लिए 31 जनवरी तक की समय-सीमा तय थी। लिहाजा पहला पड़ाव अब पूरा हो चुका है। अधिकारियों की मानें तो नप सिटीजन फीडबैक में इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन दो दिन से इंटरनेट बंद होने के कारण अंतिम दो दिन सिटीजन फीडबैक नहीं हो पाई।

सर्वेक्षण में अहम है सिटीजन फीडबैक : बता दें 6000 अंकों के स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक के 1800 अंक हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में ओवरऑल प्रदर्शन में इन अंकों के सहारे बेहतर रैंकिंग हासिल करने में अहम साबित होगी।

बेहतरी का प्रयास, लोग दें सहयोग : ईओ नगर परिषद के ईओ रविंद्र कुहाड़ का कहना है, स्वच्छता में धर्मनगरी की तस्वीर सुधारने में नप निरंतर प्रयासरत है। लोग भी गीला-सूखा घरों से अलग करके डोर-टू-डोर पहुंचने वाले टिपरों में पार्टिशन में अलग से डालकर दें। साथ ही खुले में कहीं कूड़ा न डालें। शहरवासियों के सहयोग से ही शहर की तस्वीर सुधर सकती है।

सर्विस लेवल प्रोग्रेस, सबसे अधिक अंक, इसमें ही चुनौती

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक 2400 अंक सर्विस लेवल प्रोग्रेस के हैं। इसके तहत शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था, सेग्रिगेटिड कलेक्शन यानी घरों से गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग कलेक्ट हो रहा है या नहीं और डंपिंग प्वाइंट पर किस तरीके से कूड़े का निपटान हो रहा है। शौचालयों की स्थिति यानी किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अंतर्गत आता है। इन 2400 अंकों में बेहतर प्रदर्शन करना ही नप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

कारण लाख प्रयासों के बावजूद न तो शहर में घरों से अलग-अलग गीला-सूखे कूड़े का उठान हो पा रहा है, और न ही डंपिंग प्वाइंट में कूड़े का बेहतर निस्तारण है। डंपिंग प्वाइंट तक उधार के सहारे नैया चल रही है। यहां नप को बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर नप को खूब कसरत करनी पड़ रही है। इसके अलावा 1800 सर्टिफिकेट जिसमें जीएफसी स्टार रेटिंग और ओडी एफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस के हैं।

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