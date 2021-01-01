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कोरोना संक्रमण:5 नए कोरोना संक्रमित केस मिले, 2 मरीज ठीक हुए

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र से 2 मरीजों को एक ही दिन में ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ-साथ कुरुक्षेत्र में कोरोना से संक्रमित 5 नए केस सामने आए है। इतना ही नहीं कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक 8659 मरीज ठीक होकर घर लौट गए है।

बता दें कि अभी तक लिए गए 199227 में से 190196 सैंपलाें की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अलग-अलग जगहों से कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए केस सामने आए हैं और कुरुक्षेत्र में अलग-अलग जगहों से 2 मरीज की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए जिले से अब तक 199227 में से 190196 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। जिले में अब तक 8846 पॉजिटिव केस सामने आ चुके है। इनमें से 8659 मरीज ठीक होकर घर जा चुके है और 134 कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।

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