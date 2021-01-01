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कुरुक्षेत्र:50473 बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में पांच साल तक के 50473 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। डिप्टी सीएमओ डाॅ. अनुपमा सैनी ने कहा कि पांच साल तक के बच्चों के लिए पोलियो की खुराक बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त प्रदेश बनाने के लिए देशभर में कई स्कीम चलाई जा रही हैं। हर बस स्टॉप, हर रेलवे स्टेशन पर पोलियो की ड्राॅप्स पिलाने की व्यवस्था है। डॉ. अनुपमा ने बताया कि अभियान के तहत शाहाबाद, लाडवा, मथाना, बारना, पिहोवा व झांसा में पोलियो की दवा पिलाई गई।

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