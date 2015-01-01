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गिरफ्तारी:दुकानदार की छाती में सुआ मारकर वसूली करने का एक आरोपी पकड़ा

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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लाडवा में चोट मारकर जबरन वसूली करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। विकास नगर लाडवा निवासी अजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास नगर लाडवा निवासी रमन कुमार ने 11 नवंबर को थाना लाडवा में शिकायत दर्ज करवाई थी। कई दिन पहले उसके पास विकास नगर लाडवा निवासी गगन ने फोन कर दो हजार रुपए मांगे, उसे पैसे देने से मना किया, तो आरोपी ने देख लेने की धमकी दी।

9 नवंबर को वह अपने घर में ही बनी करियाना की दुकान पर बैठा था। उसके पिता सब्जी मंडी लाडवा से पैसे लाकर एक छोटे थैला में उसको देकर चले गए। थैला में 20-22 हजार रुपए थे। शाम को दुकान पर बाइक पर दो युवक विकास नगर निवासी अजय व निवारसी कॉलोनी लाडवा निवासी अनुज आए। दुकान पर आते ही कहने लगे गगन को हफ्ता न देने का मजा चखाते हैं।

जुगल ने बर्फ तोड़ने वाला सुआ उसकी छाती में मारा व अनुज ने पैसों का थैला छीन लिया। शोर मचाने पर दोनों आरोपी पैसों का थैला लेकर भाग गए थे। शिकायतकर्ता ने बताया बाद में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। शिकायत पर लाडवा पुलिस ने चोट मारकर जबरन वसूली का केस दर्ज किया था। टीम ने अजय निवासी विकास नगर को उसके घर से गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग किया सुआ और एक हजार रुपए की नकदी बरामद की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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