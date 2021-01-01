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स्कूलों में लौटेगी रौनक:10 माह बाद आज से छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए 3 घंटे खुलेंगे स्कूल

कुरुक्षेत्र7 घंटे पहले
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  • जिले में 116 सरकारी उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व 297 मिडिल स्कूल

कोरोना काल के चलते पिछले 10 माह से छठी से 8वीं कक्षा के बंद पड़े स्कूलों को एक फरवरी से खोलने के आदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिए हैं। छठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे से 1.30 बजे तक पढ़ाया जाएगा। इसके चलते आज से स्कूलों में रौनक लौटनी शुरू हो जाएगी।

जिलेभर के राजकीय स्कूल जहां सोमवार से ही विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे। वहीं कई प्राइवेट स्कूलों ने भी इसी सप्ताह में स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। कई प्राइवेट स्कूलों ने तो विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस चलाने का भी फैसला लिया है।

ताकि विद्यार्थियों को स्कूल में पहुंचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं राजकीय स्कूलों में दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था को बंद रखा जाएगा। जिलेभर में 43 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 73 राजकीय उच्च विद्यालय और 297 राजकीय मिडल स्कूल हैं।

मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा साथ : स्कूल में आने से पहले विद्यार्थियों को अपनी सामान्य मेडिकल जांच जोकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों या अन्य किसी चिकित्सक से करवानी होगी। जांच के बाद जिन विद्यार्थियों को चिकित्सकों की ओर से कोरोना के संक्रमण न होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वे स्कूल में आ सकेंगे।

मेडिकल प्रमाण पत्र स्कूल में आने से 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे में स्कूल में जाने से पहले विद्यार्थियों पर अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर लाने होंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित अनुमति भी जरूरी है।

स्कूल को सेनिटाइज करवाना जरूरी, थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी

स्कूल खोलने से पहले स्कूल प्रशासन को सभी कमरों को सेनिटाइज करवाना होगा। इसे लेकर कई प्राइवेट स्कूलों ने रविवार को ही कमरों और डेस्क को सेनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया। वहीं राजकीय स्कूलों में भी थर्मल स्क्रीनिंग पहले ही खरीदे जा चुके हैं। स्कूल में आने वाले सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों के शरीर का तापमान चेक करने के बाद सामान्य तापमान वालों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।

स्कूल बस चलाने की तैयारी : एमडी विक्रांत अग्रवाल

सहारा कांप्रीहेंसिव स्कूल के एमडी विक्रांत अग्रवाल ने कहा कि दो फरवरी से छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए स्कूल बसें भी चलाई जाएंगी। ताकि सुविधा के साथ विद्यार्थी स्कूल में आ सकें।

बाबा सिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक ईश्वर सिंह ने बताया कि स्कूल बसों को विद्यार्थियों के लिए तैयार करवा दिया है। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन नगर के संचालक विकास गाबा ने बताया कि स्कूल को सेनिटाइज करवा दिया है। दो फरवरी से छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा।

मीटिंग में लेंगे स्कूल खोलने का फैसला

सैनी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य साहिल शर्मा और गीता निकेतन स्कूल के प्राचार्य नारायण सिंह ने बताया कि स्कूल खोलने को लेकर एक-दो दिन में बैठक की जाएगी। बैठक के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले हैं।

नियमों का पालन कर खुलेंगे स्कूल

जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि शिक्षा निदेशालय की ओर से आई अधिसूचना को सभी स्कूलों को भेज दिया है। ताकि वे छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी गाइडलाइन के अनुसार कर सकें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मोड से भी पढ़ाई जारी रहेगी। ताकि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनकी भी पढ़ाई चलती रहे।

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