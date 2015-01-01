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निर्माण कार्य:दीपावली के बाद आरओबी और रेलवे रोड की तरफ उतरने वाली लेग होगी पूरी : सुधा

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि दीपावली के बाद मोहन नगर के पास आरओबी पर सड़क निर्माण कार्य के साथ-साथ रेलवे रोड की तरफ उतरने वाली आरओबी की लेग के कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इसके कुछ दिनों के बाद लोगों का आवागमन आरओबी की लेग पर शुरू हो जाएगा। इस लेग को सिर्फ आरओबी के साथ जोड़ने का कार्य ही शेष रह गया है।

सुधा गुरुवार को आवास कार्यालय पर अधिकारियों की मीटिंग में बोल रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा, साहिल सुधा ने सेक्टर-3 में पीलिया से मरने वाले मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषणा के अनुसार 2-2 लाख रुपए की राशि के चेक सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार और फकीर चंद को सौंपे हैं। विधायक ने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर को स्वच्छ बनाने के लिए फिर से फोकस करने की जरूरत है।

थर्ड गेट से बस स्टैंड तक एक तरफ की सड़क का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। दूसरी सड़क का कार्य भी दीपावली से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। हुडा के अधिकारी सड़कों की रिपेयर करेंगे, अगर लोग निर्माण की है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, अगर नगर परिषद की है तो नगर परिषद के अधिकारी सड़कों की मरम्मत करेंगे।

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