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गिरफ्तार:कंबाइन खरीदवाने के बहाने ‌3 लाख लेकर भागने का आरोपी काबू

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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पुलिस ने पंजाब निवासी अपने ही साथी का तीन लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागने के आरोपी व्यक्ति को पकड़ा है। साथ ही उसकी निशानदेही पर तीन लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान चरासों प्लांट पटियाला पंजाब निवासी हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है।

आरोपी अपने साथी को कम्बाइन खरीदवाने के बहाने साथ आया था। बाइक से साथी का नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गया था। पुलिस प्रवक्ता रोशनलाल ने बताया 23 जनवरी को बोलड कलां पटियाला निवासी जसप्रीत सिंह ने पिहोवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने कम्बाइन मशीन खरीदनी थी।

चरासों प्लांट पटियाला निवासी हरप्रीत ने उसको फोन पर बताया था, कि कुरुक्षेत्र एरिया में एक मशीन खड़ी है। 21 जनवरी को वह हरप्रीत के साथ मशीन देखने के लिए पटियाला से मोटरसाइकिल पर आए थे। पिहोवा चौक पर पहुंचते ही शिकायतकर्ता का फोन आ गया। उसने फोन सुनने के लिए मोटरसाइकिल साइड में रोककर फोन पर बात कर रहा था। उसी समय हरप्रीत उसकी मोटर साइकिल से उतरा और उसके आगे से बैग उठाकर फरार हो गया।

आरोपी ने फोन भी बंद कर लिया था। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में हेड कांस्टेबल राहुल कुमार की टीम ने छानबीन कर आरोपी के पटियाला घर पर रेड कर घर से दबोचा। साथ ही आरोपी से चोरी किए पैसे भी बरामद किए। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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