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ड्रीम प्रोजेक्ट होगा पूरा:शिलान्यास के साढ़े 15 महीने बाद होगा एलिवेटेड रेल ट्रैक का भूमिपूजन

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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नरवाना-कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर एलिवेटेड रेल ट्रैक शहर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब गीता जयंती के दिन निर्माण कार्य की नींव भूमि पूजन से रखी जाएगी। यह दीगर बात है कि खुद सीएम मनोहरलाल करीब 15 महीने पहले इसकी नींव रख चुके हैं। 2019 में इसका शिलान्यास चुनावों से ठीक पहले किया गया था। हालांकि इसके बाद जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। लेकिन इससे संबंधित डिजाइन, सॉयल टेस्टिंग के अलावा फाइल वर्क का काम चलता रहा।

अब गीता जयंती के दिन सीएम मनोहरलाल इसका भूमि पूजन करेंगे। गुरुवार को यह जानकारी विधायक सुभाष सुधा ने दी। वहीं जजपा की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि 25 दिसंबर को ट्रैक निर्माण का भूमि पूजन होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रह सकते हैं। गीता जयंती पर प्रदेश सरकार की तरफ से यही प्रयास रहता है कि कुरुक्षेत्र के लिए कोई नई सौगात दी जाए।

गीता जयंती पर ही मथुरा कुरुक्षेत्र गीता जयंती एक्सप्रेस मिली थी। इसके बाद हरिद्वार तक रेल सेवा भी गीता जयंती पर शुरू हुई। इस बार गीता जयंती पर सीएम कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। सुशासन दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ करेंगे।

पुणे की फर्म करेगी तैयार

बता दें कि एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को लेकर डिजाइन आदि भी तैयार हो चुका है। इसे लेकर गत मार्च में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछले सप्ताह फाइनेंशियल बिड का काम पूरा हुआ। 6 फर्मों ने टेंडर में हिस्सा लिया था। फाइनेंशियल बिड प्रकिया के बाद टेंडर पुणे की एक निजी कंपनी के नाम छूटा। उक्त फर्म ही ट्रैक को तैयार कराएगा। हालांकि यह हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कार्पोरेशन का पहला प्रोजेक्ट है। इसकी देखरेख में ही कंपनी ट्रैक तैयार करेगी।

अभी डिजाइन पर चल रहा काम

बेशक टेंडर पुणे की एक निजी कंपनी को सौंप दिया है। लेकिन अभी डिजाइन संबंधित काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि पहले इसका डिजाइन तैयार हो चुका है। लेकिन रेलवे ने इसमें कुछ और सुझाव दिए। अब डिजाइन को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इस डिजाइन को फाइनल करने रेलवे के पास भेजा जाएगा।

सीएम के प्रयासों से सिरे चढ़ा प्रोजेक्ट: सिटी विधायक

विधायक सुभाष सुधा के मुताबिक सीएम मनोहरलाल खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर हैं। 225 करोड़ रुपए का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें सवा 100 करोड़ राज्य तो 100 करोड़ रुपए केंद्र खर्च करेगा। कहा कि इस रेल ट्रैक से जहां शहर का सौंदर्यीकरण होगा। वहीं शहर के लोगों को 5 फाटकों से निजात मिलेगी। शहर को इस रेल लाइन ने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। जिस पर 5 फाटक हैं। पहले यहां ओवरब्रिज बनाने की योजना थी। लेकिन अब एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। इससे फाटकों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यह ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा।

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