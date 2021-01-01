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कुरुक्षेत्र:भाजपा नेता ने रेजिडेंशियल एरिया से मोबाइल टावर हटाने का दिया आश्वासन

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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आजाद नगर रेजिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर लगाए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। रविवार को युवा भाजपा नेता साहिल सुधा ने टावर एरिया का मुआयना किया। वहीं लोगों को आश्वासन दिया की कॉलोनी में टावर नहीं लगने दिया जाएगा।

बता दें कि रेजिडेंशियल एरिया आजाद नगर में टावर लगाए जाने के विरोध में कॉलोनी निवासी कई बार विधायक सुभाष सुधा से मिल चुके हैं। कॉलोनी वासियों ने कहा कि किसी भी सूरत में वह कॉलोनी में टावर नहीं लगने देंगे। बता दें कि दिसंबर माह में कंपनी ने कॉलोनी में टावर लगाने का कार्य शुरू किया था। कॉलोनी वासियों ने विरोध कर काम को रुकवा दिया था।

कॉलोनी वासी डॉ. जयपाल, एनके शर्मा, सहदेव शर्मा, बलवान सिंह, बलबीर सिंह, ईश्वर सिंह, सोहन लाल, रणजीत, जय किशन, राजकुमार, ओम प्रकाश, रामकरण, भगत राम, बलबीर सिंह, भुल्ला राम, जसवंत सिंह, प्रवीन शर्मा ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने से सैकड़ों लोगों व बच्चों को रेडिएशन से नुकसान हो सकता है।

यह रिहायशी एरिया में नहीं लगाए जा सकते। कॉलोनी वासियों ने कहा कि बिना एनओसी के ही कॉलोनी में कंपनी कर्मचारियों ने टावर को खड़ा कर दिया। कॉलोनी वासियों ने साहिल सुधा से जल्द मोबाइल टावर के डांचे को उतरवाने की गुहार लगाई। जिसपर साहिल ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही टॉवर के ढांचे को उतरवा दिया जाएगा।

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