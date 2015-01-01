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राजनीति:पंजाब से एसवाईएल का नाका खुलवाने को भाजपा कार्यकर्ता 5 घंटे रखेंगे उपवास, लघु सचिवालय पर डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन

कुरुक्षेत्र4 घंटे पहले
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किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के तहत जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार पर भी भाजपा हमलावर हो चली है। एसवाईएल का मुद्दा फिर से गर्माने लगा है। पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए भाजपाई 5 घंटे का उपवास करते हुए लघु सचिवालय पर धरना देंगे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और किसान अब पंजाब से एसवाईएल का हक लेने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए नाके को खुलवाने का काम करेंगे।

इसके लिए 19 दिसम्बर को कुरुक्षेत्र से बिगुल बजाया जाएगा। 19 दिसम्बर को ही लघु सचिवालय के प्रांगण में सुबह 11 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक उपवास भी रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नेता, कार्यकर्ता और किसान एकत्रित होंगे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए डीसी को ज्ञापन भी सौंपेंगे।

विधायक ने गुरुवार को सर्किट हाउस में थानेसर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। विधायक सुभाष सुधा, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, उपाध्यक्ष अनु मल्यान, धीरज वालिया, रेणु खुंगर, महामंत्री सुशील राणा, पूर्व महामंत्री रविन्द्र सांगवान, मंडलाध्यक्ष दीपक चौहान, हरीश अरोड़ा, रजनीश खासपुर, रमेश बाहरी ने 19 दिसम्बर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा की। कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव जाकर लोगों को हरियाणा के किसानों के पानी के हक के लिए जागरूक किया जाएगा।

किसानों को बताया जाएगा कि पंजाब सरकार हरियाणा के किसानों के पानी के हक के साथ खिलवाड़ कर रही है। एसवाईएल के पानी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी हरियाणा के हक में फैसला दिया और एसवाईएल का पानी ना मिलने के कारण प्रदेश की हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है। यह पानी आने से हजारों एकड़ भूमि पर सहजता से सिंचाई हो पाएगी।

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