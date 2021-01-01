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किसान आंदोलन:टिकैत के लिए पानी लेकर रवाना होंगे भाकियू कार्यकर्ता

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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भारतीय किसान यूनियन के सदस्य सोमवार सुबह कुरुक्षेत्र से पानी लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के नेता राकेश टिकैत को पिलाने के लिए जाएंगे। भाकियू के शहरी प्रधान पवन चौधरी और युवा अध्यक्ष संजीव आलम पुर ने बताया कि रविवार को गीता स्थली ज्योतिसर से पानी भरा गया। अब सोमवार सुबह इस पानी को भाकियू नेता राकेश टिकैत को पिलाने के लिए ले जाएंगे।

चौधरी ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने के लिए साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। ऐसे में सरकार को अपना तानाशाही रवैया छोड़कर तुरंत तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उनके साथ रामदिया फतुहपुर, अमरीक सिंह बहादुरपुरा, भरत सिंह, गुलजार सिंह और नफे सिंह मौजूद रहे।

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