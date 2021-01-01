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प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो रही तैयार:पिपली सरस्वती तीर्थ पर जल्द शुरू होगा नौका प्रोजेक्ट, सिंचाई विभाग को डिटेल तैयार करने को दिया जिम्मा

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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पिपली सरस्वती तीर्थ पर सरस्वती चैनल में पर्यटक आने वाले समय में नाव की सवारी कर सकेंगे। इसे लेकर सिंचाई विभाग को प्रोजेक्ट तैयार करने का जिम्मा सरकार ने सौंपा है। इन आदेशों के बाद सिंचाई विभाग और हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अधिकारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। विधायक सुभाष सुधा के मुताबिक पहले सरस्वती विहार में 600 फुट लम्बी और 32 फुट चौड़े सरस्वती चैनल के क्षेत्र में नौका चलाई जाएगी।

विधायक ने बुधवार को सेक्टर-7 आवास कार्यालय पर इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई। इससे पहले विधायक ने राज्य सरकार के आदेशानुसार सरस्वती चैनल पर बनने वाले नौका विहार प्रोजेक्ट पर अभी तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ली। सुधा ने बताया कि गत वर्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हेलीकाप्टर से कुरुक्षेत्र के इस क्षेत्र का अवलोकन किया था।

उस समय मुख्यमंत्री के समक्ष पिपली से सरस्वती चैनल में नौका चलाने तथा इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात रखी थी। इस विषय को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त की थी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी काम किया जा रहा है।

पिपली चिड़िया घर से भी इस प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा

पिपली, कुरुक्षेत्र का प्रवेश द्वार है इसलिए पिपली में पर्यटन की सम्भावनाएं है। यहां पर सरस्वती तीर्थ स्थल भी है और सरस्वती चैनल का भी प्रवाह है, इसके साथ ही पिपली चिडिय़ा घर भी है। इन तमाम क्षेत्रों को अगर विकसित किया जाए तो यह क्षेत्र पर्यटन हब के रूप में विकसित हो सकता है। इसलिए सरकार ने सरस्वती चैनल में करीब 600 फुट लम्बे और 32 फुट चौड़े क्षेत्र में नौका चलाने का फैसला लिया है।

इसके अलावा इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने, घाटों का निर्माण, लैंड स्केपिंग सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। पिपली चिड़िया घर से भी इससे जोड़ा जाएगा। सरस्वती विहार मुख्य जीटी रोड एनएच-44 पर स्थित है और यह राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। यहां से हजारों-लाखों की संख्या में पर्यटक निकलते हैं।

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