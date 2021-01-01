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मामला दर्ज:पीड़िता की शिकायत पर 4 पर जान से मारने की धमकी देने पर केस

इस्माइलाबाद2 घंटे पहले
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मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मीना देवी वासी तंगोरी ने थाना में दी शिकायत में बताया कि शनिवार को वह अपने घर की छत पर कपड़े उतारने के लिए गई थी। उनके मकान के साथ लगते मकान की छत पर पूजा रानी व उसका लड़का गुरजंट सिंह व दूसरा लड़का मन्नू भी छत पर खड़े थे।

पूजा रानी उसके बच्चों को गालियां देने लगी। इसके बाद कहासुनी हाेने पर गुरजंट सिंह हाथ में गंडासी लेकर उनकी छत पर आ गया और उस पर हमला कर दिया। शोर सुन कर जेठानी गीता आई तो पूजा रानी ने उसे पकड़ लिया। थप्पड़ाें से उस पर हमला कर दिया।

साथ ही मनू ने ईंटाें से हमला कर दिया। पूजा के पति रमेश कुमार ने भी उनके साथ मारपीट की। पड़ाेसियाें ने उन्हें छुड़वाया। उसके पति ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई दिलेर सिंह को सौंपी गई है।

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