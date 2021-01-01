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ट्रैफिक व्यवस्था:सड़क पर अवैध पार्किंग करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चीता राइडर्स करेंगे कार्रवाई: एसपी

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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जिला पुलिस के यातायात सुचारू करने को उठाए जा रहे ठोस कदम से अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद जगी है। ट्रैफिक को तीन जोन में बांट कर तीनों जोन में निरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया है। साथ ही 25 चीता राइडर्स दो शिफ्ट में सड़कों में यातायात सुचारू करवा रहे हैं। सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के चालान से लेकर गाड़ी इंपाउंड तक की कार्रवाई की जा रही है।

एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। पुलिस लोगों को जागरूक करने के साथ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। वाहनों को बिना सोचे समझे सड़कों पर खड़ा कर वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को जो भी जरूरी कदम हैं, वह उठाए जा रहे हैं।

इन्हें सौंपा ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा: डीएसपी राजकुमार की देख-रेख में इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार, इंस्पेक्टर रामकरण और इंस्पेक्टर रमेश कुमार को अलग-अलग जोन प्रभारी नियुक्त किया है। बुधवार को एसपी ने खुद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेकर नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाए।

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