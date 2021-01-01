पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शुगर रिकवरी:सहकारी चीनी मिल की ऑन डेट शुगर रिकवरी 10.8 प्रतिशत : वीरेंद्र

शाहाबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय सहकारी चीनी मिल में 36 लाख 51 हजार क्विंटल गन्ने की पिराई करके 3 लाख 62 हजार क्विंटल चीनी का उत्पादन हो चुका है। मिल के एमडी वीरेंद्र चौधरी ने बताया की गन्ने की ऑन डेट शुगर रिकवरी 10.8 प्रतिशत है। जबकि टू डेट रिकवरी 10.15 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा 31 दिसंबर तक मिल में डाले गए गन्ने का पूरा भुगतान किया जा चुका है। एमडी ने बताया कि मिल के तकनीकी अधिकारियों की टीम आसपास बनी गुड़ व खांडसारी की इकाइयों में व्यक्तिगत विजिट करके उत्तम तकनीक बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मिल में 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मल्टीफीड व सेकेंडरी जूस से एथनॉल बनाने के लिए भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मई के प्रथम सप्ताह में यह प्लांट कार्य करना शुरू कर देगा। उन्होंने किसानों से मिल में साफ सुथरा, ताजा, जड़ रहित व अगोला रहित गन्ना लाने की अपील की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser