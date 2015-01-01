पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोविड-19:815 की हुई कोरोना जांच, 14 लोग और संक्रमित मिले, एक्टिव केस 300

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

धर्मनगरी में इस हफ्ते शनिवार को दिन कोरोना के लिहाज से राहत भरा रहा। बेशक कोरोना का दायरा अब घटा है, लेकिन रोजाना संक्रमित मिलने का सिलसिला नहीं टूट रहा। शनिवार को महज 14 ही संक्रमित केस मिले। शनिवार को जिले में 14 नए संक्रमित केस मिले। अप्रैल से लेकर अब तक जिले में 6933 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब सैंपल पॉजिटिव रेट घट गया है। जबकि अगस्त व सितंबर में जिले में कोरोना अपने पूरे पीक पर रहा।

सितंबर में कई बार ऐसे भी मौके आए, जब दिन में 250 तक केस मिले, लेकिन यह सिलसिला अक्टूबर में टूट गया। पहली अक्टूबर को ही कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी गिरावट आई। जिला सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र से 29 मरीजों को एक ही दिन में ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है।

जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक 6528 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। विभाग की मोबाइल टीमें गांव दर गांव भी पहुंच रही हैं। शनिवार को जिले में 815 लोगों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए। शनिवार को 14 केस मिलने व 29 लोगों के ठीक होने से एक्टिव केस भी कम होकर 300 रह गए । इनमें से 186 मरीज घरों में आइसोलेट हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें