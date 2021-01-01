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प्रस्ताव पारित:देवी मंदिर चौक अब होगा भगवान परशुराम चौक

शाहाबाद2 घंटे पहले
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लाडवा रोड पर देवी मंदिर चौक का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौक रखने से ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि बुधवार को नगरपालिका की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे ही इसकी सूचना ब्राह्मण समाज के लोगों को मिली सभी ने अपनी खुशी व्यक्त की।

समाज के लोगों ने विधायक रामकरण काला, नपा प्रधान बलदेवराज चावला व सभी पार्षदगणों का भी आभार व्यक्त किया। अशोक वत्स ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा पूजनीय रहा है और नगरपालिका द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है।

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