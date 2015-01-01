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शुभारंभ:आठ माह बाद लौटी ज्योतिसर तीर्थ की रौनक, गूंजे गीता श्लोक, दोबारा शुरू हुआ लाइट एंड साउंड शो

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र। सभी मेहमानों ने ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में महाआरती कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूजा-अर्चना की।

कोरोना और इसके चलते लगे लॉकडाउन के करीब आठ माह बाद गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर की रौनक अब दोबारा लौटने लगी है। करीब आठ माह भव्य लाइट एंड साउंड शो का दोबारा से शुरू हुआ। तीर्थ पर इसी साल नया लाइट एंड साउंड शो स्थापित किया था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण यह बंद हो गया। अब शनिवार देर शाम शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक डा. पवन सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने मंत्रोच्चारण व शंखध्वनि के बीच विधिवत लाइट एंड साउंड शो का दोबारा से शुभारंभ किया ।

इससे पहले शिक्षामंत्री कंवरपाल, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्व मंत्री देवेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक डॉ. पवन सैनी, केडीबी के सीईओ कपिल शर्मा, केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, महामंत्री रविन्द्र सांगवान, सुशील राणा, विनीत बजाज, डीईओ अरुण आश्री, वन अधिकारी वीरेंद्र गिल सहित सभी मेहमानों ने ब्रहमसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में महाआरती कार्यक्रम में ब्रह्मसरोवर की आरती कर पूजा-अर्चना की है।

दोबारा लगा है शो

बता दें कि यहां पहले भी लाइट एंड साउंड शो चलता था। इनेलो भाजपा सरकार में पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन के प्रयासों से यहां लाइट एंड साउंड शो लगाया गया था। तब इस पर करीब सवा करोड़ का खर्च आया था। अब यहां नया सिस्टम लगाया गया है।

धीरे-धीरे सभी तीर्थों को खोलेंगे

कंवरपाल ने कहा कि सरकार द्वारा बहुत रियायतें दी जा रही है। इसके तहत धीरे-धीरे धार्मिक व तीर्थ स्थलों को भी खोला जा रहा है और जारी हिदायतों की पालना के साथ श्रद्घालुओं को भी धार्मिक स्थलों पर पूजा-पाठ की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि ब्रहमसरोवर का बहुत ही पौराणिक महत्व है, इस तीर्थ में सूर्यग्रहण व अन्य अवसरों पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए श्रद्घालुओं की श्रद्घा को ध्यान में रखते हुए ब्रहमसरोवर महाआरती को दोबारा शुरु किया है। अब फिर से पर्यटक व श्रद्घालु प्रतिदिन ब्रह्मसरोवर के तट पर सांध्यकालीन महाआरती कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में फिर से गीता के श्लोकों व मंत्रोच्चारण से वातावरण गुंजायमान होगा। लाइट एंड साउंड शो के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसी हिदायतों की पालना करनी होगी।

केडीबी ने निर्धारित किए 10 से 30 रुपए तक टिकट

शिक्षामंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण ज्योतिसर के लाइट एंड साउंड शो को बंद कर दिया गया था। परंतु सरकार द्वारा जारी एसओपी के निर्देशों की पालना करते हुए इससे फिर से शुरु किया जा रहा है। शो से अब इस तीर्थ को एक अलग ही पहचान मिलेगी और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों व श्रद्घालुओं को शानदार और भव्य लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा। इस शो के जरिए महाभारत के कालजयी दृश्यों से पर्यटकों व श्रद्घालुओं को दिखाया जाएगा। शो के लिए केडीबी ने पूर्व सैनिकों, बच्चों, दिव्यांगों के लिए टिकट 10 रुपए, आमजन के लिए टिकट 30 रुपए रखी गई है। इसके अलावा कुछ वर्गों के लिए टिकट 20 रुपए की भी होगी। बता दें कि इस पर करीब साढ़े छह करोड़ रुपए खर्च आया है।

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