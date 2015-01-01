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हत्यारे की तलाश:परमजीत मर्डर मामले में किसी नजदीकी का हाथ होने की आशंका, पुलिस के हाथ सुराग, हत्यारे पकड़ से बाहर

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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गांव गलेडवा में विधवा महिला परमजीत की हत्या मामले में पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं, लेकिन अभी तक हत्यारे पकड़ में नहीं आए। पुलिस को शक है कि हत्यारे संख्या में कम से कम दो लोग हो सकते हैं। इसमें किसी नजदीकी का हाथ हो सकता है। 55 वर्षीय परमजीत कौर की गत गुरुवार रात या शुक्रवार तड़के हत्या की गई थी। हत्यारों ने सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की।

पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस को ट्रेस कर लिया जाएगा। परमजीत के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। वह गलेडवा में अपने मकान में पुत्रवधू ज्योति के साथ रहती थी। मृतका के रिश्तेदार रणजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके साले कृपाल सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी परमजीत कौर गांव गलेडवा में अपनी पुत्रवधू ज्योति के साथ रहती थी। उसके बच्चे भी देश में है और वह यहां पुत्रवधू के साथ अकेली रह रही थी। रसोई में मिला शव : कुछ दिन से उसकी पुत्रवधू ज्योति जुंडला स्थित अपने मायके गई थी।

शुक्रवार देर शाम को गांव गलेडवा के गुरमीत सिंह ने रणजीत को फोन करके बताया कि परमजीत का शव रसोई में पड़ा है। किसी ने गला घोट कर हत्या की है। हत्यारों ने संबंधित देर रात परमजीत की हत्या की। यही नहीं हत्या के बाद रसोई में गैस पाइप काट कर मकान में आग लगाने की कोशिश भी की गई। रणजीत के मुताबिक फोन सुनकर वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को बुलाया। रणजीत सिंह के मुताबिक हत्या करने वाले लोगों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की हार्ड डिस्क से भी छेड़छाड़ की है।

दो से ज्यादा हत्यारे

सूचना पर एसएचओ विक्रांत की टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी गुरमेल सिंह ने भी पुलिस के साथ मौके का मुआयना किया। पुलिस को शक है कि हत्या में कम से कम दो लोग शामिल हैं। वहीं हत्यारे परमजीत के जानकार भी हो सकते हैं।

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