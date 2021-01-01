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5 युवकों ने बारी-बारी से मारी 7 गोलियां:23 दिन पहले जन्मदिन पर जेल से आया था गोरखा, 29 सेकेंड में हत्या कर निकले कार सवार युवक

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र। वारदात के बाद बेसुध रवि उर्फ गोरखा को उठाकर अस्पताल ले जाते राहगीर। - Dainik Bhaskar
कुरुक्षेत्र। वारदात के बाद बेसुध रवि उर्फ गोरखा को उठाकर अस्पताल ले जाते राहगीर।
  • गर्लफ्रेंड की बहन के साथ शॉपिंग करने गया था रवि, कार में पहुंचे युवकों ने सलारपुर रोड पर की वारदात
  • गैंगवार और रंजिश से जोड़कर देख रही पुलिस, रवि की जेल में भी हुई थी कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर से झड़प

सलारपुर रोड पर डीएन कॉलेज के नजदीक बुधवार को दिनदहाड़े युवक की हत्या से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। कार सवार करीब पांच युवक महज कुछ ही सेकेंड में वारदात कर निकल गए। पुलिस इस वारदात को गैंगवार व पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। मृतक रवि उर्फ गोरखा के खिलाफ भी हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे।

गांव के ही एक युवक की हत्या के मामले में रवि जेल में बंद था। वारदात की सूचना पर डीएसपी रविंद्र तोमर, कृष्णा गेट थाना प्रभारी सुनील वत्स, सीआईए वन, सीआईए टू सहित सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। बाद में निजी एसपी हिमांशु गर्ग ने भी मौके पर पहुंच जानकारी ली।

मृतक 28 वर्षीय रवि उर्फ गोरखा अमीन का रहने वाला था। मृतक गोरखा गत 12 जनवरी को ही कुरुक्षेत्र जेल से जमानत पर बाहर आया था। उस दिन उसका जन्मदिन भी था। जमानत मिलने के बाद रवि के साथियों ने जन्मदिन की पार्टी की थी।

जेल में हुई झड़प : गोरखा करीब सवा दो साल से मर्डर मामले में जेल में बंद था। कुरुक्षेत्र जेल में ही अम्बाला के एक गैंगस्टर के साथ उसका टशन चल रहा था। रवि खुद जेल में बंद मोनू राणा के साथ था। उसका जेल में ही बंद एक अन्य गैंगस्टर से विवाद हुआ था। उनके साथ कई बार जेल में झड़प हुई। जिस पर उसे उक्त गुट ने भी धमकी दी थी।

जांच अधिकारी व कृष्णागेट थाना एसएचओ सुनील वत्स के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला कि रवि मोनू राणा गैंग के साथ जुड़ा था। उसकी जेल में ही बंद दूसरे गैंगस्टर से विवाद भी हुआ था। ऐसे में संभव है कि हत्या में उक्त गैंगस्टर का हाथ हो सकता है।

हत्या मामले में पुरानी रंजिश थी : पुलिस इस वारदात को पुरानी रंजिश व गैंगवार, दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। अमीन में 24 नवंबर 2018 में अंकुश शर्मा नामक युवक की हत्या हुई थी। उसमें रवि पर आरोप लगा था।

उक्त वारदात के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन ठेके पर लूटपाट व एक अन्य ग्रामीण के साथ झगड़ा भी हुआ था। परिजनों ने शक जताया है कि उसकी हत्या बदला लेने के मकसद से भी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक ज्यादा संभावना गैंगवार की ही दिख रही है।

पुलिस की तीन टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी

रवि उर्फ गोरखा बुधवार सुबह साढ़े दस बजे के करीब घर से बोलेरो गाड़ी में चला था। गाड़ी में उसके साथ एक लड़की भी थी। जांच अधिकारी सुनील के मुताबिक उक्त लड़की रवि की गर्लफ्रेंड की बहन बताई जा रही है। सीआईए वन व टू समेत स्पेशल क्राइम इंवेस्टिेगेशन टीम, कृष्णा गेट थाना और सुभाष मंडी पुलिस चौकी से टीमें व अधिकारी मौके पर पहुंचे।

उक्त रिट्ज कार की तलाश शुरू की। देर शाम तक केस दर्ज करने की कार्रवाई चलती रही। इसके चलते रवि के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। एसएचओ सुनील के मुताबिक गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रवि को संभवत: सात गोलियां लगी हैं। मौके से कारतूस के कई खोल बरामद हुए हैं।

युवक ने डाली पोस्ट, हमसे भिड़ने का अंजाम मौत

फेसबुक पर दोनों हाथ मे पिस्टल लेकर मृतक रवि उर्फ गोरख ने डाल रही थी फोटो
फेसबुक पर दोनों हाथ मे पिस्टल लेकर मृतक रवि उर्फ गोरख ने डाल रही थी फोटो

परिजनों ने पुरानी रंजिश व गैंगवार दोनों तरह की आशंका जताते हुए कुछ युवकों पर शक जताया है। इसी बीच वारदात के कुछ ही देर बाद एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डाली। इसमें लिखा कि हमसे भिड़ने का अंजाम मौत। परिजनों ने उक्त युवक पर भी हत्या का शक जताया है।

वारदात स्थल के पास लगे कैमरे में घटना कैद

घर से आने के बाद रवि डीएन कॉलेज से पहले बैंक के पास स्थित मोबाइल की दुकान पर रुका। दुकान से उसने मोबाइल की लीड खरीदी। इसके बाद वह बोलेरो की पिछली खिड़की खोलकर म्यूजिक सिस्टम चेक करने लगा। करीब दस बजकर 48 मिनट पर एक रिट्ज कार आकर रुकी।

उसमें से चार युवक उतरे। जबकि चालक कार में ही मौजूद रहा। कार से उतरे युवकों ने पीछे से उस पर फायरिंग की। यह देख बचने के लिए रवि ने भागना भी चाहा। युवक भी उसके पीछे आए। कुछ ही दूरी पर रवि लड़खड़ा कर गिर गया। यहां भी उक्त युवकों ने नीचे गिरे हुए रवि पर गोलियां दागी। महज 29 सेकेंड में वारदात कर युवक भाग निकले।

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