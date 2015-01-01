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बयान:गठबधंन की सरकार मजबूती के साथ कर रही है प्रदेश का विकास : दुष्यंत

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने की योजनाओं पर सरकार लगातार काम कर रही है। उपममुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार शाम जजपा के युवा प्रदेश संगठन सचिव सारथ तिवारी के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शाहाबाद विधायक रामकरण काला, शुगर फेड बोर्ड के सदस्य एवं वरिष्ठ जजपा नेता डॉ. जसविन्द्र सिंह खैरा, जजपा के वरिष्ठ नेता योगेश शर्मा, रणदीप कौल, नरेन्द्र घराड़सी ने संगठन सचिव सारथ तिवारी के भाई पार्थ तिवारी के विवाह पर शुभकामनाएं और अपने आशीर्वाद दिया।

कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार धान के सीजन में व्यवस्थित तरीके से फसल खरीदने का काम किया। प्रदेश की मंडियों से कॉमन तथा सुपरफाइन ए ग्रेड की 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम किया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ प्रदेश का विकास कर रही है।

यहां पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जजपा के युवा संगठन सचिव सारथ तिवारी और परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की। इस से पहले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गांव संघोर में कंवर सिंह के निवास पर भी पहुंचे। मौके पर डॉ. मोहन लाल तिवारी, शिक्षिका अंजु तिवारी, श्याम तिवारी, डॉ. जसविंदर खैहरा, योगेश शर्मा, कुलदीप जख्वाला, मायाराम, कुलदीप मुल्तानी, विश्वनाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।

हरियाणा में फरवरी में होगा पंचायती चुनाव: चौटाला

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में पंचायती चुनाव फरवरी 2021 में करवाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने काम न करने वाले सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल कानून बनाने की पहल की है ताकि गांवों का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह भी संसद में बहस कर सांसदों और विधायकों के लिए राइट टू रिकॉल कानून बना सकती है ताकि काम न करने वाले सांसदों व विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिल सके।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गांव संघोर में जजपा नेता संजय संघोर के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मौके पर शाहाबाद विधायक रामकरण काला, जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा, जिला प्रधान कुलदीप जखवाला, कंवर संघोर, हाकम संघोर, जोगध्यान लाडवा, डॉ. जसविंद्र खैहरा, मायाराम चंद्रभानपुरा, संदीप लाडा, रणजीत नैन बिहोली और अमन बड़तोली मौजूद रहे।

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