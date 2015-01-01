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प्रयास:ई-ऑफिस बनाकर सरकारी कार्यालयों को बनाया जाएगा पेपरलेस

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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जिले के सरकारी कार्यालयों को ई- ऑफिस बनाकर पेपरलैस किया जाएगा। इसके तहत 22 विभागों को पहले बैच और 20 विभागों को दूसरे बैच में ई-आफिस के रुप में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले संबंधित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-आफिस बाबत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिले में 8 बैचों में प्रशिक्षण देने का शेड्यूल भी तैयार किया है। डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार ई-आफिस प्रोजेक्ट योजना को कुरुक्षेत्र में अमलीजामा पहनाया है।

डीसी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को एक मिशन मोड़ के रूप में लिया है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस साफ्टवेयर को संबंधित विभागों द्वारा तैयार किया जाएगा। इससे पहले स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण देेने का शेड्यूल तैयार किया है। ई-आफिस बनाने का उद्देश्य यह है कि सभी कार्यालयों को पेपरलेस बनाया जाए और लोगों को सीटिजन सेवाएं ऑनलाइन प्रणाली से दी जाएं।

ताकि लम्बे समय दस्तावेजों के प्रचलन को समाप्त किया जा सके। अफसरों को आदेश दिए कि ई-आफिस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेकर निर्धारित समयावधि के अंदर लागू करना सुनिश्चित करें। विभागों को कम्पयूटर, स्कैनर, प्रिंटर, इंटरनेट व अन्य किसी साफ्टवेयर आदि समान का प्रबंध करना होगा।

अगले माह नहीं लेंगे हार्डकॉपी

इतना ही नहीं 30 नवम्बर के बाद कोई भी नई फाइल हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी 30 नवम्बर के बाद ई-आफिस के जरिए फाईल भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। ई-गवर्नेंस दिवस 25 दिसम्बर के बाद नई और पुरानी फाईलों को ई-आफिस के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा।

ई-आफिस के लिए जारी किया प्रशिक्षण शेड्यूल

ई-आफिस स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण शेड्यूल तैयार किया है। इसके अनुसार पहले बैच में डीसी ऑफिस, कैंप ऑफिस, नगराधीश कार्यालय के सभी कर्मचारी 6 नवम्बर को सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजकर 50 मिनट तक, दूसरे बैच में डीआरओ स्टाफ, स्थापना शाखा, डीएन ब्रांच, एलएफए की ट्रेनिंग सुबह 11 बजकर 10 मिनट से दोपहर 12 बजे तक, तीसरे बैच में डीए ब्रांच, मिसलेनियस ब्रांच, सीईए ब्रांच की ट्रेनिंग दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से 1 बजे तक, चौथे बैच में पीएलए ब्रांच, आरकेई ब्रांच, एडीए ब्रांच, पेशी ब्रांच की ट्रेनिंग 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक, 5वें बैच में कोपी ब्रांच, एफआरए ब्रांच, लीग मिग ब्रांच, एचआरए ब्रांच, वीआरके ब्रांच की ट्रेनिंग 3 बजकर 40 मिनट से 4 बजकर 30 मिनट तक होगी।

9 नवम्बर को एसके ब्रांच, डीआरए ब्रांच, एसडीएम ऑफिस थानेसर, तहसील ऑफिस थानेसर की ट्रेनिंग 10 बजे से लेकर 10 बजकर 50 मिनट तक, दूसरे बैच में एसडीएम ऑफिस शाहाबाद, तहसील ऑफिस शाहाबाद, एसडीएम ऑफिस लाडवा, तहसील ऑफिस लाडवा, सब तहसील बाबैन की ट्रेनिंग सुबह 11 बजकर 10 मिनट से दोपहर 12 बजे तक, तीसरे बैच में एसडीएम ऑफिस पिहोवा, तहसील ऑफिस पिहोवा, सब तहसील इस्माइलाबाद की ट्रेनिंग दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से 1 बजकर 10 मिनट तक होगी।

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