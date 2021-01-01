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धरना 35वें दिन जारी:किसानों की आवाज दबाना चाहती है सरकार : सैलजा

इस्माइलाबाद2 घंटे पहले
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भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सैनी माजरा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है। रविवार को किसानों धरने पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार दमनकारी नीति के तहत किसानों की आवाज को दबाना चाहती है।

लेकिन किसान सरकार की चाल को भलीभांति समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार से पूछना चाहते है कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि तीनों कानूनों को वापिस लेने में इतना वक्त क्याें लग रहा है जबकि देश का अन्नदाता शुरू से ही इनका विरोध कर रहा है। आज किसान आंदोलन को 60 दिन से ऊपर हो चुके है।

कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी टस से मस नहीं हो रही। यह तानाशाह नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई कानून उनके हक में नहीं है तो उसका शांति पूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन सरकार सत्ता के नशे में देश के संविधान का ही अपमान कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। देश के किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर अपने मनसूबों को साबित कर दिया है कि वे हर हाल में किसानों की आवाज को दबाना चाहते है। माैके पर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान गुरनाम सिंह ने भी किसानों को संबोधित किया।

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