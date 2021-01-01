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प्रदर्शन:किसान आंदोलन को जातिगत रंग देेने का काम कर रही सरकार : अजराना

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • बोले- दिल्ली में गुरुद्वारा साहिब के बाहर प्रदर्शन करना निंदनीय

शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत अजराना ने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार जातिगत रंग देने का प्रयास कर रही है जोकि गलत है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की केवल एक ही जाति है कि वे सभी किसान हैं। 26 नवंबर से आंदोलनरत किसानों का उद्देश्य तीन कृषि कानूनों को वापस करवाने का है।

उन्होंने सोमवार को गुरुद्वारा छठी पातशाही में आंदोलन को मजबूती देने के लिए बैठक की। इसमें 26 जनवरी को लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की सड़कों पर था, जिसने दिल्ली की जनता को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया।

एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों के बीच शामिल हुए शरारती तत्वों ने ट्रैक्टर परेड को उपद्रव में बदल दिया और ठीकरा किसानों पर डाल दिया। उनके साथ शिरोमणि अकाली दल के शहरी प्रधान तेजिंदर सिंह मक्कड़, गुरुद्वारा बैकुंठ धाम के चेयरमैन लखविंदर संधू, प्रधान जसवीर वड़ैच, सुरेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, हरविंदर सिंह, प्रवीण पाल, दर्शन सिंह और प्रकाश सिंह मौजूद रहे।

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