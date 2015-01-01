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बार चुनाव आज:प्रधान पद के लिए गुरतेज सेखों व राजेंद्र जुनेजा के बीच होगा मुकाबला

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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जिला बार एसोसिएशन चुनाव के अंतिम दिन गुरुवार को प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने को पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशियों ने वकीलों के चेंबर से लेकर घरों तक पहुंच अपना एजेंडा बताकर पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके अलावा गुरुवार को चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारियों के साथ प्रत्याशियों की बैठक हुई। इसमें सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बारीकी से बताया गए।

बता दें जिला बार एसोसिएशन की चौधर के लिए प्रधान पद पर दो प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। गुरतेज सिंह सेखों व राजेंद्र जुनेजा के बीच मुकाबला होगा। वहीं उप प्रधान पद के लिए परमजीत सैनी, पवन कुमार व राजेश कौशिक के बीच मुकाबला होगा। महासचिव पद के लिए मुनीष शर्मा व साधूराम के बीच टक्कर होगी। सह सचिव पद पर हिमांशु अग्रवाल व राकेश नांदल के बीच मुकाबला होगा।

सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगी वोटिंग

चुनाव अधिकारी राजन चावला, सहायक चुनाव अधिकारी धर्म सिंह पांचाल व सुमेर कैरों ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की। चुनाव अधिकारी राजन चावला ने बताया कुल 928 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 9 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक वोट डाले जाएंगे। पांच बजे मतगणना शुरू होगी। बार चुनाव के लिए दो बूथ बनाए जाएंगे। एक बूथ पर एक से 479 और दूसरे बूथ से 480 से 928 तक वोट डाले जाएंगे। दोनों बूथ अलग-अलग होंगे और अलग-अलग एंट्री होगी।

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