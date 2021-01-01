पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नोटिस:हाईकोर्ट ने पेंशनर्स को एरियर के 15 करोड़ न देने पर दिया केयू को नोटिस

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 1500 से अधिक पेंशनर्स को तीन साल से 19 माह के 7वें वेतन आयोग के एरियर का पैसा न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने अब केयू को नोटिस जारी किया है। पेंशनर्स की ओर से रुका हुआ एरियर पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिया था कि 19 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी प्रशासन केयू पेंशनर्स के एरियर के मामले में विचार करके लिखित आदेश पारित करे। केयू प्रशासन की ओर से बजट न होने की बात हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी। इसपर पेंशनर्स दोबारा हाईकोर्ट चले गए और अब 25 जनवरी को मामले में सुनवाई हुई। इममें 17 मार्च 2021 के लिए हाईकोर्ट ने केयू प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है।

एक जनवरी 2016 से एक सितंबर 2017 तक का एरियर: सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग को कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से लागू किया था। केयू प्रशासन की ओर से एक सितंबर 2017 को 19 माह बाद पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी पेंशन देनी शुरू की गई।

इस हिसाब से पेंशनर का 19 माह का एरियर यूनिवर्सिटी पर बकाया हो गया। यह राशि करीब 15 करोड़ की है। इस एरियर में कर्मचारियों को उनके मासिक बढ़े वेतन के अनुसार 19 माह का लाभ मिलना है। पेंशनर्स ने कहा कि तीन साल गुजर चुके हैं। अब तक यूनिवर्सिटी की ओर से पेंशनर्स को उनका हक नहीं दिया जा रहा। यह पूरी तरह से अन्याय है।

तीन साल तक इंतजार करके गए हाईकोर्ट: केयू के सेवानिवृत्त असिस्टेंट रजिस्ट्रार देवेंद्र सचदेवा ने बताया कि फिजिक्स विभाग से सेवानिवृत्त जीपीएस गिल ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें वे भी उनके साथ शामिल हैं।

देवेंद्र सचदेवा ने कहा कि एरियर पाने की मांग को लेकर कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन को पेंशनर्स ने ज्ञापन सौंपे। इतना ही नहीं कुलपति से भी जाकर मिले। इसके बावजूद उन्हें एरियर का लाभ नहीं दिया गया। इसके चलते न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। पेंशनर्स ने कहा कि केयू प्रशासन जल्द से जल्द उन्हें एरियर का लाभ दे।

वित्त विभाग को भेजा मामला

केयू के लोकसंपर्क विभाग के निदेशक प्रो. ब्रजेश साहनी ने बताया कि पेंशनर्स को एरियर का पैसा देने के लिए बजट का प्रबंध करने के लिए वित्त विभाग को मामला भेजा हुआ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser