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आज 2 घंटे ओपीडी बंद:मिक्सोपैथी नीति के विरोध में आईएमए ने निकाला कैंडल मार्च

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) सदस्यों ने मिक्सोपैथी नीति के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सेक्टर-13 से होते हुए डीसी कार्यालय तक निकाला गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व आईएम के जिला प्रधान डॉ. नरेंद्र परुथी ने किया। इसके बाद डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रधान नरेंद्र परुथी ने कहा कि अभी तक एलोपैथी और आयुष की चिकित्सा पद्धति अलग थी।

लेकिन सरकार अब दोनों को मर्ज करना चाहती है, जिसे मिक्सोपैथी का नाम दिया गया है। आयुर्वेद हमारे देश में युगों से चली आ रही एक प्रासंगिक और उपयोगी चिकित्सा विज्ञान है। लेकिन मिक्सोपैथी का अर्थ है विभिन्न पैथियों की अवधारणाओं को मिलाना जो स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली के साथ खिलवाड़ होगा।

डॉ. परुथी ने कहा कि आईएम मिक्सोपैथी के विरोध में 4 व 5 फरवरी को सुबह 2 घंटे ओपीडी बंद रहेगी। वहीं रविवार 7 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आईएम के चिकित्सक क्रमिक अनशन पर रहेंगे।

नई पद्धति मरीजों के लिए घातक साबित होगी

यह नई पद्धति मरीजों के लिए घातक साबित होगी। अभी तक आयुष चिकित्सा पद्धति में ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस मिक्सोपैथी से अब आयुष पद्धति के डॉक्टर भी आॅपरेशन कर सकेंगे। इसे सरकार वापिस ले।

डॉ. परुथी ने कहा कि हाल ही में सरकार ने पॉलिसी के तहत आयुष पद्धति के चिकित्सक कुछ वक्त की ट्रेनिंग के पश्चात आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा की 58 प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दी है जोकि गलत है। उन्होंने कहा कि आईएमए आयुर्वेदिक पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ नहीं है।

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