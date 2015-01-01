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स्वास्थ्य शिविर:शिविर में डॉ. नितिन ने लोगों को छाती व दमा रोगों से बचाव के उपाय बताए

शाहाबाद3 घंटे पहले
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गुरुवार को मोहड़ी स्थित आदेश अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के डॉ. नितिन टांगरी ने लोगों को छाती, दमा व टीबी रोग के प्रति जागरूक किया। डॉ. नितिन ने पराली जलाने को दमा रोग का बड़ा कारण बताते हुए पराली न जलाने का संदेश दिया। डॉ. टांगरी ने कहा कि सर्दी के दिनों में दमा रोगियों को अधिक परेशानी होती है। इन दिनों में ऐसे रोगियों को अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को धुआं, मिट्टी से परहेज रखते हुए दवा समय पर लेनी चाहिए।

लापरवाही बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। दमा के शुरुआती लक्षणों में छाती जाम रहना, सीढिय़ां आदि चढ़ने पर अधिक सांस फूलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दमा के रोगी यह भ्रम न रखें कि पंप लेने से जीवन में इसकी आदत पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि पंप लेने का कोई साईड इफेक्ट नहीं है बल्कि इससे रोगी को आराम मिलता है। उन्होंने कहा कि पंप के प्रयोग से दमा बिगड़ता नहीं है बल्कि बीमारी पकड़ में रहती है।

उन्होंने कहा कि दमा का कोई स्थायी उपचार नहीं है लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शुरुआती दौर पर अगर इसका उपचार किया जाए तो इससे बचाव किया जा सकता है। आदेश अस्प्ताल के चेयरमेन डॉ. एचएस गिल ने ऐसे रोगियों के लिए उपचार की विशेष व्यवस्था की है। नयी तकनीक से ऐसे रोगियों को बेहतरीन उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रबंधक डॉ. हरिओम गुप्ता ने बताया कि रविवार को गांव लंडी में अस्पताल की ओर से नि:शुल्क चिकित्सा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अस्पताल के विशेष चिकित्सक रोगियों की जांच करेंगे।

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