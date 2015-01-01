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इंसाफ:केयू प्राचीन इतिहास विभाग की पीएचडी परीक्षा रद्द, विद्यार्थियों ने लगाए थे मार्च में हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, तीसरी बार धरने पर बैठे थे

कुरुक्षेत्र9 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में मार्च में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा को आठ माह के बाद रद्द कर दिया है। विभाग के विद्यार्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर विद्यार्थियों ने पहले केयू प्रशासन को ज्ञापन सौंपे और इसके बाद तीन बार कुलपति कार्यालय के बाहर धरने भी दिए। वहीं अब विद्यार्थियों ने अपना धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही प्रशासन से इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की।

विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला करके प्रशासन ने उनके परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर मोहर लगाने का काम किया है। अब इस मामले में कार्रवाई का इंतजार है। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र संदीप सिंह, राजबीर सिंह और दर्शन ने कहा कि वे आठ माह से संघर्ष कर रहे थे। अब जाकर उनके संघर्ष की जीत हुई है।

संदीप सिंह ने कहा कि अब पीएचडी की परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि जिनके कारण पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रद्द हुई और विद्यार्थियों को आठ माह तक संघर्ष करना पड़ा उन्हें सजा मिल सके। दर्शन ने कहा कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 11 अंकों के प्रश्न उत्तर कुंजी में गलत थे। विभाग की ओर से गलत उत्तरों को सही करके उनके साथ अन्याय किया गया। इसके साथ ही चहेतों को दाखिला दे दिया।

जल्द ली जाए दोबारा परीक्षा
छात्र दर्शन ने केयू प्रशासन से जल्द से जल्द दोबारा पीएचडी की प्रवेश परीक्षा करवाने की मांग की। ताकि योग्य विद्यार्थियों को पीएचडी में दाखिले मिल सकें। दर्शन ने कहा कि इस बार होने वाली पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को केयू प्रशासन अपनी निगरानी में करवाए। ताकि दोबारा परीक्षा में गड़बड़ी न हो। केयू के लोकसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. दीपक राय बब्बर ने बताया कि केयू प्रशासन ने इस मामले को लेकर कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मार्च में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है।

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