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शिक्षा:स्कूलों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई पर मेंटर रख रहे नजर

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के चलते जिले के सभी स्कूल पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बंद हैं। ऐसे में राजकीय स्कूलों में घर से पढ़ाओ योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। घर से पढ़ाओ योजना में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पहुंचाई जा रही शिक्षा सामग्री की फीडबैक लेने और नजर रखने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मेंटर नियुक्त किए गए हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से ई-मेंटरिंग की शुरुआत की गई जिसके तहत हर मेंटर को निश्चित स्कूल दिए गए हैं। इन स्कूलों के विद्यार्थियों से बातचीत कर मेंटर पूरी फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को निर्देश दिए जा सकें। शिक्षा विभाग की ओर से मेंटर लगाए गए एबीआरसी और बीआरपी शिक्षकों की ओर से शेयर किए जा रहे ई-कंटेंट की गुणवत्ता को ऑब्जर्व करते हैं ताकि विद्यार्थियों का सिलेबस पूरी तरह से कवर हो और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई भी समझ में आए।

सभी मेंटर क्लास के वाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मेंटर की ओर से साप्ताहिक क्विज में सहभागिता, ई-कंटेंट को पढ़ने की आदत, होमवर्क पूरा करने की नियमितता का भी निरीक्षण किया जाता है। मेंटर कक्षा पर वाट्सएप के माध्यम से नजर रखने के साथ ही अपने फीडबैक को संबंधित शिक्षकों के साथ सांझा भी करते हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को ई-कंटेंट बनाने में भी सहयोग दे रहे हैं। मेंटर की ओर से विद्यार्थियों की मदद के लिए बनाए गए शिक्षा मित्रों से भी बातचीत की जाती है ताकि पढ़ाई करने में अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का समाधान किया जा सके।

ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावी बनाने पर जोर
जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावी बनाने पर विभाग की ओर से पूरा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई एप के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-कंटेंट उपलब्ध करवाने के साथ ही मेंटर नियुक्त कर ऑनलाइन पढ़ाई पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन पढ़ाने में मदद मिल रही है। अरुण आश्री ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों को और अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। पहले तो कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना होता था वहीं अब एक-एक विद्यार्थी तक ऑनलाइन पहुंचना पड़ रहा है।

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