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गीता महोत्सव 2020:नहीं पहुंचीं राज्यमंत्री, सांसद व विधायक ने किया महोत्सव का आगाज

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र | महाआरती के दौरान पूजा करते सांसद नायब सैनी, विधायक सुधा, डीसी शरणदीप व अन्य।

शंखध्वनि व मंत्रोच्चारण के साथ गुरुवार की शाम ब्रह्मसरोवर का पुरुषोत्तमपुरा बाग महक उठा। घंटियों की मधुर आवाज गूंजने के साथ ही गीता महोत्सव 2020 का आगाज हो गया। हालांकि इस बार महोत्सव में पर्यटक शिरकत नहीं कर पाएंगे। इस बार तमाम बड़े आयोजन रद्द ही रहेंगे। अबके महोत्सव की फिजा भी बदली-बदली रहेगी। इस बार सभी आयोजन धार्मिक ही रहेंगे। गुरुवार शाम को जहां गीता महोत्सव के 9 दिवसीय कार्यक्रमों में महाआरती का आगाज हुआ। वहीं मुख्य महोत्सव 21 दिसंबर से शुरू होगा। खास बात यह है कि इस बार प्रशासन व केडीबी की तरफ से ही आखिरी दिन ही कुछ बड़े आयोजन कराए जाएंगे। कोविड का असर सूर्यग्रहण मेले की तरह कुरुक्षेत्र की पहचान बन चुके भव्य गीता महोत्सव पर भी पड़ा है।

महाआरती शुरू, नहीं पहुंची मंत्री

अबके महोत्सव के मुख्य आयोजनों में रोजाना ब्रह्मसरोवर की महाआरती भी शामिल है। गुरुवार को महाआरती के शुभारंभ पर प्रदेश सरकार में मंत्री कमलेश ढांडा मुख्यातिथि थीं। उनके आने के दावे थे लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि सांसद नायब सिंह सैनी व विधायक सुभाष सुधा जरूर पहुंचे सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, डीसी शरणदीप कौर बराड़, एसपी हिमांशु गर्ग, एडीसी महावीर सिंह, केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व केडीबी सदस्य सौरभ चौधरी, महामंत्री सुशील राणा, अनूप गिरी महाराज, राजेन्द्र पराशर आदि ने विधिवत ब्रह्मसरोवर की पूजा-अर्चना की तथा दीपशिखा प्रज्ज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाआरती का गुणगान पंडित बलराम गौतम, पंडित सोमनाथ शर्मा, गोपाल कृष्ण गौतम, अनिल व रुद्र ने किया।

कोविड के चलते लेने पड़े फैसले

सांसद: सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हर वर्ष देश-विदेश से लाखों लोग आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार कार्यक्रमों को छोटे स्तर व ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जा रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गीता महोत्सव-2020 का महाआरती के साथ आगाज हुआ है। कोरोना के कारण लोग इस पवित्र स्थल पर नहीं आए पाए लेकिन ऑनलाइन अभी भी लाखों लोग इस पवित्र स्थल से जुड़े हैं। डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने मेहमानों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन सेवानिवृत्त डीआईपीआरओ देवराज सिरोहीवाल ने किया। अंत में केडीबी की तरफ से अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर एसडीएम अखिल पिलानी, अंडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी वैशाली सिंह, केडीबी सीईओ अनुभव मेहता, सीईओ जिला परिषद अश्वनी मलिक, डीडीपीओ प्रताप सिंह, एनआईसी अधिकारी विनोद सिंगला आदि उपस्थित रहे।

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