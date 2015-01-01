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जांच:मोबाइल लैब ने 25 गांवों में लिए पानी के सैंपल

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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जन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर पानी के सैंपल लेते हुए।

मोबाइल लैब ने गांव लुखी, डेरा संतोखपुरा, डेरा चकजातियां, गांव हंसाला व बाहरी से पानी के सैंपल एकत्रित कर उनकी जांच की गई। इन गांवों पानी के नमूने थानेसर खंड के बीआरसी अनिल कुमार वे नरेश कुमार की देखरेख में लिए गए। साथ ही लोगों को एकत्रित कर जल संरक्षण वह पानी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

थानेसर व पिपली खंड में मोबाइल लैब का शेड्यूल प्रथम सप्ताह का 2 से 6 नवंबर का कुल 5 दिन का है। अभी तक मोबाइल लैब द्वारा 25 गांव के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सभी सैंपल की जांच रिपोर्ट हेड ऑफिस चंडीगढ़ वह मंडल कुरुक्षेत्र में उपलब्ध है। यदि किसी गांव में पानी का सैंपल फेल हो जाता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित कार्यकारी अभियंता व उपमंडल अभियंता को त्वरित कार्रवाई के लिए दी जाती है।

यदि जांच में पाया जाता है कि गांव का पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है तो कार्यकारी अभियंता द्वारा उस गांव में वैकल्पिक पानी की व्यवस्था की जाती है। प्रथम चरण में कुरुक्षेत्र जिले के खंड थानेसर व पीपली 30 गांव के सैंपल टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद दूसरे चरण में पिहोवा खंड के 31 गांवों में मोबाइल लैब द्वारा पानी के सैम्पल लिए जाएंगे। इस दौरान फील्ड खंड संसाधन समन्वयक अनिल कुमार व नरेश कुमार, केमिस्ट जय यादव, लैब अटेंडेंट अखिल व सनी कुमार मौजूद थे।

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