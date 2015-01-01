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कोरोना का कहर:कोरोना से मोहल्ला खत्तरवाड़ा निवासी महिला की मौत, 25 नए संक्रमित मिले

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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कुछ दिन पहले शाहाबाद के माेहल्ला खत्तरवाड़ा निवासी 52 वर्षीय महिला काेराेना पॉजिटिव मिली थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था। जहां इलाज के दाैरान उसकी माैत हाे गई। वहीं गुरुवार को जिले में 25 और नए काेराेना संक्रमित मिले। बता दें कि अब तक 8329 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

जिला सिविल सर्जन डाॅ. सुखबीर सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र से 49 मरीजों को एक ही दिन में ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक 8002 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिले में गुरुवार को 1217 लोगों की जांच हुई। इनमें से 50 लोगों की जांच रेपिड एंटीजन किट से हुई। अभी तक लिए गए 1,61,273 में से 1,50,675 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। अब जिले में एक्टिव केस घट कर 209 रह गए। इनमें से 122 मरीज घरों में आइसोलेट हैं।

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल

गोगपुर रोड पर कार की टक्कर से बाइक सवार की माैत हो गई। एक घायल हो गया। पुलिस ने घायल की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रामरतन निवासी ठसका मीरांजी ने शिकायत में बताया कि उसकी मौसी का 29 वर्षीय लड़का मनीष निवासी सलपानी कलां बाइक पर उसके घर ठसका मीरांजी आया हुआ था। सायं करीब साढ़े 6 बजे वे दोनों बाइक पर सलपानी कलां के लिए निकले। करीब 7 बजे गोगपुर रोड पर कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने राहगीरों की मदद से मनीष को बेहोशी की हालत में कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचाया। वहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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