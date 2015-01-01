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परमजीत मर्डर:सास की कातिल बहू व प्रेमी और उसके दोस्त को भेजा जेल

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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गलेडवा निवासी परमजीत कौर हत्या की हत्या की आरोपी बहू और उसके प्रेमी व साथी को पुलिस ने अब सलाखों के पीछे भेजा है। आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पुलिस ने बहू के प्रेमी के अलावा प्रेमी के दोस्त को भी इस हत्या मामले में गिरफ्तार किया है।

पांच नवंबर को हुई हत्या

बता दें कि छह नवंबर को 55 वर्षीय परमजीत कौर अपने मकान में रसोई में मृत मिली थी। पड़ोस की ही एक महिला का उसके घर आना-जाना था। जब वह महिला घर पहुंची तो उसे परमजीत रसोई में मृत मिली। इसकी सूचना उसने परमजीत के रिश्तेदारों को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परमजीत की बहू ज्योति कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। बेटा लक्की जर्मन में रहता है। जबकि उसकी बेटी भी विदेश में ही रह रही है। पता चलने पर बच्चे भी विदेश से लौट आए।

आरोपी भेजे जेल

पुलिस ने ज्योति के अलावा प्रदीप को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद प्रदीप के साथ विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी। एसएचओ विक्रांत के मुताबिक रिमांड अवधि खत्म होने पर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बहू की साजिश, प्रेमी ने की हत्या

पुलिस की शक की सूई शुरू से उसकी बहू ज्योति पर थी। ज्योति के साथ लक्की की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। लक्की विदेश में रह रहा है। ज्योति को भी वह अपने पास ही बुलाने की तैयारियों में था। वहीं ज्योति के शादी से पहले से ही गांव जानी निवासी प्रदीप के साथ संबंध थे। ज्योति व प्रदीप शादी के बाद भी मिलते थे। इसमें उन्हें परमजीत रोडा लग रही थी। जिस पर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रदीप पांच नवंबर को अपने साथी विशाल के साथ मैकेनिक बनकर परमजीत के घर पहुंचा। मौका देख उसका गला घोंट कर हत्या कर निकल गए।

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