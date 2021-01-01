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शुभारंभ:नप अध्यक्ष उमा सुधा ने वार्ड 15 और वार्ड 23 में 20 लाख की गलियों के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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नगर परिषद की अध्यक्ष उमा सुधा ने कहा कि थानेसर शहर को सबसे स्वच्छ और स्मार्ट नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता पर भी विशेष फोकस है।

नप अध्यक्ष सुधा बुधवार को वार्ड 15 हरी नगर और वार्ड 23 एकता विहार में सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इससे पहले नप अध्यक्ष उमा सुधा, पार्षद विशाल शर्मा, पार्षद भारत भूषण सिंगला ने वार्ड 15 हरी नगर और वार्ड 23 एकता विहार में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शहर के सभी 31 वार्डों में विकास कार्य कराए हैं।

अब भी लगातार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। शहर वासियों को 5 फाटकों से भी निजात मिलेगी। इससे शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा और रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल पाएगी। मौके पर नैब सिंह, संजय, सतीश शर्मा, रणबीर, राजेन्द्र, अभिषेक, ओमप्रकाश, राजीव गर्ग, शशि, धर्म सिंह राणा, विलायती राम अरोड़ा, मोहन बजाज, कृष्ण कुकरेजा, संजीव बंसल, यशपाल, जगदीश मौजूद थे।

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