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शिक्षा:एनटीएसई में प्रथम लेवल परीक्षा को 19 तक कर सकेंगे आवेदन : डीईओ

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने कहा कि राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एनटीएसई) चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर उनका शैक्षिक विकास करना है। इस छात्रवृति योजना के तहत देशभर में 2 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

कहा कि इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतू चयन परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है। एनटीएसई योजना के प्रथम लेवल के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवम्बर है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा यह प्रथम चरण की परीक्षा 13 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में चयनित 186 प्रतिभाशाली विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एनटीएसई लेवल-2 के लिए पात्र होंगे। एनटीएसई लेवल-2 के लिए परीक्षा 13 जून 2021 को एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा आयोजित की जाएगी। एनटीएसई लेवल-2 में उत्तीर्ण देश भर के करीब 2 हजार विद्यार्थियों छात्रवृति नियमानुसार दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति के तहत प्रतिमास कक्षा दसवीं से बारहवीं तक 1250 रुपए, कक्षा स्नातक एवं स्नातकोतर के लिए प्रतिमास 2 हजार रुपए व पीएचडी के विद्यार्थियों को यूजीसी के नियमानुसार छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

परीक्षा 20 दिसम्बर को
इसके साथ-साथ राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृति परीक्षा (एमएमएमएस-2020) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर है। इस छात्रवृति के लिए परीक्षा 20 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की वेबसाईटडब्लयूडब्लयूडब्लयूडाटबीएसईएचडाट पर कर सकते हैं।

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