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पूर्व मंत्री ने सुनी समस्याएं:प्राथमिकता पर जनता की समस्याओं का निवारण करें अधिकारी : बेदी

शाहाबाद2 घंटे पहले
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रविवार को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने अपने हुडा स्थित निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करने के लिए कहा। पूर्व मंत्री को विभिन्न गांवों के लोगों ने गांव में बिजली, पानी, प्रशासन व पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया।

पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। सरकार की जनहितैषी योजनाओं से पात्र लोग लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर अरुण कंसल, जिप सदस्य सुरेंद्र कश्यप माजरी, सोशल मीडिया जिला प्रमुख पीयूष राव, जगदीप सांगवान ठोल, विकास सिद्धू, यशपाल मग, साहिल गुलियानी, विक्रम विक्की मौजूद थे।

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