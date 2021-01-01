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सफाई व्यवस्था चरमरा गई:तीसरे दिन भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहे हड़ताल पर, अस्पताल परिसर में चरमराई सफाई व्यवस्था

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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रविवार को तीसरे दिन भी जिला अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सफाई व्यवस्था तक चरमरा गई हैं। अस्पताल में तीन दिनों से सफाई नहीं हुई। अस्पताल परिसर व वार्डों में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। अस्पताल के शौचालयों में बदबू का आलम हैं।

बता दें कि पांच माह से सैलरी न मिलने से दुखी कर्मचारी तीन दिन से जिला अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों के धरने पर जाने से अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं बन पा रही। कर्मचारियों के अभाव में मरीजों के ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे । वहीं स्टाफ नर्सों को वार्ड में बिना हैल्पर के ड्यूटी करनी पड़ रही है ।

न हो रही सफाई न बदली जा रही चादर : संदीप कुमार, विनोद कुमार, नरेश शर्मा ने कहा कि अस्पताल में गंदगी का आलम है। इससे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विनोद ने कहा कि अस्पताल में इन दिनों बेडशीट भी नहीं बदली जा रही। मरीजों को गंदी बेडशीट पर ही लेटना पड़ रहा है। इससे मरीजों में संक्रमण की संभावना बढ़ गई है।

सिविल सर्जन के आश्वासन के बाद आज काम पर लौट सकते हैं कर्मचारी : सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि सोमवार व मंगलवार को उनकी सैलरी उन्हें मिल जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का मन बनाया हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सोमवार को अस्पताल में जाकर व्यवस्था देखेंगे। कर्मचारियों ने कहा की अस्पताल प्रशासन हाजिरी को वेरिफाई कराकर सैलरी देने को तैयार है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए कल से काम पर लोट सकते हैं।

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