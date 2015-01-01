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बदलेगी सूरत:यात्रियों को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर वीआईपी लाउज व शयन कक्ष की मिलेंगी सुविधाएं

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र- रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का बाहरी व अंदर का दृश्य
  • स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, 11 करोड़ होंगे खर्च

अगले कुछ समय में आप धर्मनगरी रेलवे स्टेशन को पहचान नहीं पाएंगे। भारतीय रेलवे ने इसकी सूरत बदलने की तैयारी कर ली है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन ने रेलवे स्टेशन का रि डेवलपमेंट करने के लिए काम शुरू कर दिया है। रेलवे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के स्टेशन को रि डेवलप करने में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च करेगा। रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जाने को लेकर काम चल रहा है।

बजट की कमी के कारण हाल ही में काम बाधित हुआ है। आधुनिक स्टेशन बनने के बाद धर्मनगरी का स्टेशन भव्य दिखेगा जिसका सौंदर्यीकरण होगा। स्टेशन पर यात्रियों को स्वचालित सीढ़ियां मिलेंगी। वहीं एलिवेटेड ट्रैक की योजना भी जल्द ही सिरे चढ़ रही है। यह 225 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें केंद्र भी हिस्सा देगा।

बता दें कि यह हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगी। करीब 225 करोड़ रुपए इसे तैयार करने पर लागत आएगी। इसमें 125 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार और करीब 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में यह दूसरा रेल एलिवेटेड ट्रैक होगा। कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन को मॉडल स्टेशन का दर्जा है, लेकिन यहां अभी तक ढंग का वेटिंग हाल तक नहीं था। एकमात्र ओपन वेटिंग हाल है।

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